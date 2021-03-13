Число заболевших коронавирусом в Донецкой области увеличилось до 50 194. За пятницу, 12 марта, лаборатории сообщили о еще 464 больных, среди которых 55 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 126 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 81 в Краматорской, 35 в Торецкой, 32 в Славянской, 24 в Бахмутской, 21 в Волновахской, 19 в Покровской, 18 в Сартанской, 14 в Добропольской, 10 в Дружкивской, по девять в Лиманской и Мирноградской ОТГ, восемь в Константиновской, по пять в Угледарской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ, по четыре в Кальчицкой, Селидовской, Николаевской, Соледарской и Белозерской ОТГ, по три в Никольской, Иллиневской, Мангушской, Марьинской и Мирненской ОТГ, по два в Очеретинской и Авдеевской ОТГ, по одному в Гродовской, Часовоярской, Кураховской и Новодонецкой ОТГ.



За все время исследований на Донетчине выздоровели — 44 787 человек с диагнозом коронавирус, на лечении — 4299, умерли 1108 пациентов.