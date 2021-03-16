Режим прекращения огня на Донбассе не был нарушен с начала суток 16 марта. Как сообщают, пресс-центре штаба операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали.



«По состоянию на 7:00 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.



При этом военнослужащие напоминают, что за прошедшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе – из запрещенного вооружения.



Стрельба из велась запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы зафиксированы в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное что на Приазовье, неподалеку Лебединского и Трудовской, под Марьинкой и Пивденным.

В Штабе отметили, что на все обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь.



«Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ», – подытожили в штабе ООС.