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Первый разговор президента США Байдена с Путиным: О Донбассе тоже говорили

26 января 2021, 21:15

Первый разговор президента США Байдена с Путиным: О Донбассе тоже говорили

Президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели первый телефонный разговор во вторник, 26 января. В пресс-службе Кремля сообщили, что тема Донбасса также затрагивалась среди прочих. В Кремле вооруженную агрессию против Украины называют «внутриукраинским конфликтом».

«Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН», – говорится в сообщении.

Издание «Рейтер» пишет, что в беседе с Путиным Байден заявил о «решительной поддержке США суверенитета Украины» – об этом отметили в Белом доме.

«Президент США Джо Байден <…> выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным в тюрьму критиком Кремля Алексеем Навальным», - пишет издание.

Джозеф Байден стал 46-м президентом США. 20 января в Вашингтоне 78-летний демократ принес присягу на верность американскому народу.

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