За 10 месяцев 2020 года Госпогранслужба Украины оштрафовала более 6 тысяч жителей ОРДЛО за нарушение порядка выезда из временно оккупированных территорий. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время круглого стола, посвященного свободе передвижения вдоль линии соприкосновения.



Омбудсмен отметила, что из-за введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, в течение 2020 года работа КПВВ была приостановлена более 10 месяцев, что привело к уменьшению количества пересечений почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом.



До начала пандемии, по ее словам, почти 90% лиц, пересекавших КПВВ на востоке Украины, составляли жители временно оккупированных территорий, которые направлялись с целью получения медицинских, социальных и административных услуг. После приостановки работы КПВВ было нарушено не только их право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией, но и право на доступ к базовым услугам.



«Такая ситуация вынудила наших граждан искать другие пути, чтобы попасть на контролируемую Украины территорию, например, пересекать государственную границу с Российской Федерацией через пункты пропуска со стороны временно оккупированной территории Украины, что по украинскому законодательству является нарушением порядка пересечения, и за это предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа», – констатировала Денисова.



Она сообщила, что в течение 10 месяцев 2020 года органами охраны государственной границы было выявлено 6 432 факта совершения такого правонарушения, из них в 6 114 случаях наложено административное взыскание в виде штрафа. Большинство из оштрафованных граждан – люди пожилого возраста, штрафы в отдельных случаях достигали 8500 гривен.



«Кроме того, я получила более 50 сообщений от граждан о нарушении их прав работниками Государственной пограничной службы Украины во время составления протоколов. Значительная часть заявителей – это граждане пожилого возраста, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои права», – рассказала омбудсмен.



Она добавила, что в этой связи согласно действующему законодательству, представителем уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей в течение 2020 года в суды первой инстанции было подано 19 административных исков об отмене постановлений о наложении административного взыскания. Иски были удовлетворены в полном объеме.



Однако на сегодня все решения первой инстанции по этим делам пересматриваются в апелляционных судах, по представлению Госпогранслужбы Украины.



Денисова подчеркнула, что в Украине безусловно действует верховенство права, но в контексте реинтеграции неподконтрольного Донбасса, нужно учитывать, в каких условиях выживают граждане Украины в оккупации, и что нужно создавать лучшие условия на подконтрольной правительству территории.



«Подытоживая, напомнила представителям Государственной пограничной службы Украины, что в соответствии со статьей 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях не является административным правонарушением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей, в частности, правам и свободам граждан, если ее невозможно было устранить другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Поэтому это обязательно нужно учитывать при оформлении протоколов», – резюмировала Людмила Денисова.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.