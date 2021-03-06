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Штрафуют до 120 человек в день – правозащитник о проблемах жителей ОРДЛО, проезжающих через Россию

06 марта 2021, 20:32

Штрафуют до 120 человек в день – правозащитник о проблемах жителей ОРДЛО, проезжающих через Россию

Украинские пограничники продолжают штрафовать жителей отдельных районов Донецкой и Лугаснкой областей, за то, что они въезжают на подконтрольную украинской власти территорию через Россию. В число оштрафованных попадают инвалиды, сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

Он рассказал, что недавно женщина, инвалид первой группы по зрению ехала из ОРДЛО на подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинского обследования.

«При проверке документов она объяснила пограничникам намерения своего приезда в Украину, ссылалась на ст.18 КУоАП, но все равно получила постановление об административном взыскании в виде штрафа 1700 гривен», – написал Лисянский в Facebook.

«Напоминаю, что жители ОРДЛО, граждане Украины, вынуждены ехать в Украину из РФ, потому что оккупанты закрыли КПВВ и не выпускают людей», – подчеркнул правозащитник.

По его словам, 4 марта адвокаты Восточной правозащитной группы (ВПГ) получили положительные решения Дзержинского районного суда города Харькова по отмене постановлений об административном взыскании пограничников. Это уже шестой суд, который выносит решение в пользу граждан Украины. До этого иски адвокатов ВПГ удовлетворили Дергачевский суд Харьковской области, Селидовский и Краматорский суды Донецкой области, Северодонецкий и Лисичанский суды Луганской области.

«Каждый день команда наших адвокатов подает 5-10 исков по отмене постановлений пограничников, в то же время пограничники штрафуют 80-120 человек в день. При привлечении человека к административной ответственности нарушаются права человека на защиту. Для того, чтобы прекратить этот процесс, нужна политическая воля, а не изменения в законодательстве. Согласно ст.22 КУоАП пограничники имеют право объявлять устное предупреждение, а не штрафовать человека», – резюмировал Павел Лисянский.

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Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.

Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.

В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.

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