В пятницу, 19 марта, на КПВВ «Станица Луганская» начали проводить бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для людей, пересекающих линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминстрации.



По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.



Главврач отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевание COVID-19 у людей, направляющихся с временно неподконтрольной территории.



«Для противодействия распространению заболевания с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами», – добавила Семененко.



По ее словам, результат теста человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.



Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.



Бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Здесь до 19 марта делали только платные ПЦР-тесты на КПВВ, теперь доступны и бесплатные тесты на антиген коронавируса.