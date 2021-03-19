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Результат за 15 минут: На КПВВ «Станица Луганская» начали делать бесплатные тесты на коронавирус

19 марта 2021, 18:55

Результат за 15 минут: На КПВВ «Станица Луганская» начали делать бесплатные тесты на коронавирус

В пятницу, 19 марта, на КПВВ «Станица Луганская» начали проводить бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для людей, пересекающих линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминстрации.

По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.

Главврач отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевание COVID-19 у людей, направляющихся с временно неподконтрольной территории.

«Для противодействия распространению заболевания с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами», – добавила Семененко.

По ее словам, результат теста человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.

Бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Здесь до 19 марта делали только платные ПЦР-тесты на КПВВ, теперь доступны и бесплатные тесты на антиген коронавируса.

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