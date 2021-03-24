Правительство намерено выплатить по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с ужесточением карантина. Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль на заседании правительства.

Он пояснил, что будет введена денежная поддержка по аналогии с той, котору люди получали зимой.

Кроме того, центральная власть рассчитывает на дополнительную поддежку для этих людей со стороны местных органов власти, добавил Шмыгаль.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 8 регионов, включая Киев.



Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что общенациональный локдаун будет введен, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина.



При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.