Зеленский призвал местную власть ввести выплаты за локдаун: государство их удвоит

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если местные власти будут выплачивать гражданам и бизнесу материальную помощь из-за жесткого арантин, то государство ее удвоит.



Он напомнил, что в январе с введением локдауна правительство подготовило широкий комплекс поддержки: прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и другие стимулы.



«Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой "красной зоны"», — сказал Зеленский в в своем видеообращении в пятницу вечером.



Он добавил, что ждет от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте. «Дополнительно к предложенным размерам помощи центральная власть прибавит 100%, увеличив поддержку вдвое», — пообещад глава государства.

Киев и еще 4 региона попали в «красную» зону из-за показателей распространения коронавируса, еще 12 регионов, включая Донецкую область, — «оранжевые».