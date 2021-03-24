В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего следователя Национальной полиции в Донецкой области и экс-работника Марьинского отделения полиции за вымогательство и получение и взятки в размере 140 тысяч гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Установлено, что на тот момент следователь вместе с экс-полицейским требовали у жителя Угледара 140 тысяч гривен. Взамен они обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.



Подозреваемых задержали в Мариуполе во время получения взятки. Мужчинам инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины.



Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности сроком до трех лет.