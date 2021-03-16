В Славянске аварийный мост по улице Свободы пока будет закрыт, сроки начала капитального ремонта станут известны на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.



«Сейчас идет переговорный процесс с Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации, по проектированию, корректирвкам и так далее. Конечно, настроены в этом году начать и закончить однозначно, потому что выводы комиссии, которая работает сейчас по техническому состоянию моста, – к сожалению, неутешительные», – сообщил городской голова.



Мэр отметил, что вначале он анонсировал запуск движения легкового транспорта, и на мосту уже начались предварительные работы, однако вскрылся ряд технических моментов, на которые обратили внимание эксперты. По их выводам, даже легковой транспорт по мосту пускать нельзя.



«На сегодняшний день задача №1 – сделать объездные пути, в ближайшее время начнется их отсыпка, приведение в порядок. От жителей города поступают опасения, что по улице Торской начался усиленный поток транспорта. Сейчас готовится дорога через "Пленку", через старый мост в объезд, чтобы на Торскую снизить нагрузку по движению грузового транспорта», – добавил Вадим Лях.

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигает 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.