Верховная Рада на внеочередном заседании сегодня, 30 марта, приняла законопроект, который позволяет в течение суток призвать на службу резервистов без объявления мобилизации.



Законопроект №3553 «О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов.



Законопроект предусматривает реформирование местных органов воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.



Также усовершенствуется порядок воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе вводится воинский учет резервистов.



«Предусмотрено введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предоставления призываемым лицам трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Кроме того, документ предусматривает усовершенствование с учетом требований настоящего основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.