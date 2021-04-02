СММ ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате поражения огнем из

стрелкового оружия в неподконтрольной властям Александровке в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Обстрел произошел еще 22 марта, однако сведения о мужчине попали в последний отчет СММ.



25 марта сотрудники морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщили СММ, что 22 марта к ним доставили тело мужчины (70–79 лет) с ранениями в области грудной клетки и плеча, которые по признакам напоминали ранения от поражения огнем из стрелкового оружия.



В тот же день женщина, которая представилась дочерью погибшего, сообщила миссии по телефону, что в ее отца убило пулей 22 марта, когда он стоял во дворе своего дома в Александровке.



Подробности происшествия рассказала женщина, которая представилась соседкой погибшего. По ее словам, во второй половине дня 22 марта мужчина кормил курей во дворе своего дома. Она услышала громкий выстрел и укрылась в своем доме, перед тем как побежала во двор соседа, услышав чей-то крик. Во дворе соседа, по ее утверждениям, она обнаружила соседа, лежавшего на земле с окровавленной головой. Она рассказала, что позвонила в скорую помощь, а медсотрудники попросили ее доставить мужчину к улице Ленина, поскольку в ее районе не прекращался обстрел.



В группировке «ДНР» заявляли, что мужчина погиб от пули снайпера. В свою очередь в штабе ООС назвали фейком то, что снайперский огонь был открыт со стороны Вооруженных сил Украины.



Александровка расположена в 20 километрах от Донецка. В результате обстрелов населенного пункта двое мужчин получили ранения в марте 2021 года.