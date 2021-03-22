Житель поселка Александровка на западе Донецка погиб из-за выстрела снайперы. Об этом заявил руководитель «администрации» Донецка Алексей Кулемзин.



Уточняется, что происшествие случилось в 17:30 по улице Челюскинцев.



Позже в соцсетях было опубликовано видео с погибшим мужчиной.

В свою очередь в штабе ООС назвали фейком то, что снайперский огонь был открыт со стороны Вооруженных сил Украины.

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о ранении в результате обстрела из стрелкового оружия жителя поселка Александровка на окраине Донецка 22 февраля.