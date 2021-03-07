Трассу Мариуполь – Бердянск начнут ремонтировать в середине марта

Капитальный ремонт участка трассы М14 от Мариуполя до Бердянска начнут в середине марта. Дорога вошла в программу «Большое строительство», передает телеканал «Дом».



Сейчас трасса Мариуполь – Бердянск, соединяющая Донецкую и Запорожскую области, а также морские порты в Бердянске и Мариуполе, – в сплошных ямах.



Водитель со стажем Эдуард Краевой старается ездить по дорогам, которые уже отремонтировали. Трассу от Мариуполя до Бердянска он пока объезжает стороной.



«Если я еду с грузом, например, с прицепом в 1,5 тонны, на трассе с ним быстро не поедешь. Но даже, если идешь 80 км в час, резко руль не дернешь, если ямка на дороге. Приходится в нее попадать, а это – лишние затраты: колесо лопнет, что-то еще, прицеп и по машине это отдает сильно», – говорит водитель.

Трассу М14 не ремонтировали более 40 лет. Нагрузка эту дорогу особенно высокая в период сбора урожая или при перевозке грузов с меткомбинатов, говорит начальник Службы автомобильных дорог в Донецкой области Игорь Макогон. «Нагрузка очень часто превышает нормы», – отметил он.



По словам директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА Артема Литвинова, восстанавливать дорогу будут в рамках национальной программы «Большое строительство».



«Финансирование – почти 385 млн грн. Это деньги государственного бюджета. Работы начнутся с 15 марта этого года с села Камышеваха», – сообщил Литвинов.



Капитальный ремонт этого участка дороги планируют завершить до конца года. Также восстановят и участки трассы в районе поселка Мангуш и вблизи Мариуполя.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что капитальный ремонт трассы между Мариуполем и Бердянском будет проведен в этом году. Кроме того, завершится ремонт трассы из Мариуполя до Краматорска, которую в прошлом году восстановили частично.