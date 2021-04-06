Патруль СММ ОБСЕ столкнулся с ограничениями в передвижении в подконтрольной властям Константиновке Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Представитель Вооруженных сил Украины не пропустил наблюдателей СММ в зону погрузки на железнодорожной станции, сославшись на указания от руководства.



«Он добавил, что для того чтобы наблюдать за тем, что происходит на железнодорожной станции, наблюдатели могут выехать на мост неподалеку», — рассказали в СММ.



Кроме этого, беспилотник СММ глушили при выполнении полета над районами около Константиновки, а также между Старым Айдаром и неподконтрольным Желобком, между Николаевкой и неподконтрольным Зерновым, между Катериновкой, Переможным и неподконтрольной Веселой Горой.