Кремль сомневается, что вступление Украины в НАТО поможет завершить войну на Донбассе

Кремль сомневается, что вступление Украины в НАТО поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — сказал он. Представитель Кремля в очередной раз назвал боевые действия на Донбассе внутренним конфликтом Украины, отрицая военное и финансовое участие РФ.



По словам Пескова, говоря о вступлении в НАТО, «никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей». «А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой», — считает пресс-секретарь президента РФ.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс — «это единственный путь к завершению войны на Донбассе», а План действий по членству «станет настоящим сигналом для России».