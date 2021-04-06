Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.



Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).



«Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — подчеркнул украинский лидер.



Зеленский и Столтенберг обсудили текущее обострение ситуации на Донбассе.



«В последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников», – подчеркнул глава государства.

В пятницу, 2 апреля, Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. 5 апреля состоялся разговор президента Украины с премьер-министром Борисом Джонсоном.



Контакты Зеленского с западными лидерами проходят на фоне стягивания российской техники к границам Украины и увеличения числа обстрелов на Донбассе.