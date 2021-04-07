В Торецке девушки-подростки избили свою одноклассницу и поиздевалась над ней. Участницы происшествия установлены, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Сообщение о случившемся поступило в полицию от директора школы.



«Установлено, что 4 апреля 14-летняя жительница Торецка вместе с подругами пригласила к водоему одноклассницу. Подростки избили школьницу и заставили купаться обнаженной. Причиной расправы стала личная обида», – рассказали в полиции.



Свои действия подростки снимали на камеру мобильного телефона, видео опубликовали в соцсети, однако позже удалили.



В результате избиения пострадавшая получила ушибы головы и лица.



С обидчицами и их родителями работают полицейские, выясняются обстоятельства инцидента.



Начато досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязания). За это правонарушение предусмотрено до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.