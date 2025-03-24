Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке

Момент «прилета» по оккупантам в Торецке. Фото: кадр из видео

Враг понес значительные потери на Торецком направлении благодаря профессиональным действиям минометного расчета сводного подразделения КОРДа. Видео обнародовано на странице департамента в Facebook.



На кадрах видно, как группа из четырех российских захватчиков пыталась продвинуться в сторону позиций Сил обороны Украины в Торецке, но была накрыта точными минометными ударами.



В результате из четырех оккупантов в живых остался только один раненый российский военный. Отмечается, что группа попала под удар на улице Дружбы.

Место «прилета» по захватчикам в Торецке. Фото: карта wararchive

«Украина выстоит и освободит от захватчиков нашу землю!», — говорится в сообщении к видео.



Кроме того, по данным Генштаба, за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлении Дылеевки.

Напомним, 21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале в городе Торецк.