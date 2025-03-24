Делегации Украины и США проведут еще один раунд переговоров — СМИ

Представители Украины и США проведут еще один раунд переговоров после встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

О том, что между Киевом и Вашингтоном пройдет второй раунд переговоров, также сообщил телеканал «Суспільне» со ссылкой на источник в украинской делегации.

Ранее украинские СМИ сообщили, что делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов переговоров между США и Россией.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС сегодня подтвердил. что черноморская инициатива будет основной темой сегодняшних контактов в Эр-Рияде между делегациями России и США. Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций РФ и США в Эр-Рияде, отметил Песков.