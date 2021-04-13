Верховная Рада может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции. Законопроект № 4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты планируют рассмотреть сегодня на втором внеочередном пленарном заседании.



Согласно повестке дня второго внеочередного заседания, законопроект планируется к рассмотрению в первом чтении.



Документом предлагается, что в случае нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет наложение штрафа от 3 400 до 8 500 гривен.



Рассмотрение дел возлагается на исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов, органы Национальной полиции, органы Государственной пограничной службы Украины, органы государственной санитарно-эпидемиологической службы.