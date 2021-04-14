На Донетчине от коронавируса умерли 37 медиков

В Донецкой области с начала пандемии коронавируса от осложнений заболевания умерли 37 медицинских работников. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в среду.



Всего в регионе, по его словам, коронавирусом заболели около 2500 медицинских работников. Из них более 2000 человек уже выздоровели от COVID-19.



«К сожалению, 37 медработников умерли от осложнений в течение всего периода пандемии», – констатировал Александр Педенко.

По состоянию на 14 апреля, с начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 69 007 случаев коронавирусной болезни. Из них 52 239 человек выздоровели, 1464 — умерли.