Коронавирус на Донетчине: 837 заболевших за сутки и еще 30 смертей

За сутки 13 апреля на Донетчине выявили 837 новых случаев коронавирусной болезни. Зафиксировано еще 30 смертей вследствие осложнений ковида. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Летальные случаи произошли: в Бахмутской территориальной громаде (ТГ), где от коронавируса скончались 11 человек, а также в Славянской ТГ – семь, по два – в Дружковской, Соледарской и Часовоярской ТГ, по одному – в Мангушской, Добропольской, Марьинской, Покровской, Хлебодаровской и Белозерской ТГ.



За вторник, 13 апреля, лаборатории сообщили о еще 837 больных, среди которых 33 ребенка. Из них: 300 заболевших выявили в Мариупольской ТГ, 91 в Славянской ТГ, 61 в Краматорской ТГ, 55 в Константиновской ТГ, по 40 в Бахмутской и Покровской ТГ, 35 в Дружковской ТГ, 27 в Добропольской ТГ, 23 в Марьинской ТГ, по 21 в Лиманской и Никольской Т, 20 в Селидовской ТГ, по 16 в Мирноградской, Угледарской и Белозерской ТГ, 11 в Николаевской ТГ, по девять в Кальчицкой и Великоновоселковской ТГ, восемь в Святогорской ТГ, пять в Кураховской ТГ, три в Очеретинской ТГ, по два в Мангушской и Новодонецкой ТГ, по одному в Часовоярской, Соледарской, Волновахской, Комарской, Черкасской и Новогродовской ТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 69 007 случаев коронавирусной болезни. Из них 52 239 человек выздоровели, 1464 — умерли.

Донецкая область продолжает находиться в «оранжевой» зоне карантина, находясь на грани попадания в «красную» зону, которая повлечет более жесткие ограничения.



За минувшие сутки, 13 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 14 553 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 384 человека, скончались – 467. За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание диагностировали у 1 887 338 человек. Из них 1 442 618 пациентов выздоровели, а 38 225 случаев завершились летальным исходом.