Зеленский собирает СНБО: Одной из тем станет Донбасс

Сегодня, 15 апреля, под председательством президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.



Как сообщает пресс-служба главы государства, одной из тем заседания станет обострение ситуации на Донбассе. При этом обсуждение пройдет в закрытом режиме.



«Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», — подчеркнули на Банковой.



Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. «Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений», — рассказали в Офисе президента. Там добавили, что кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.



Среди вопросов также заявлена кибербезопасность. Отдельно, в разделе «Разное», будут вынесены на рассмотрение членов СНБО специальные вопросы от Зеленского, указали в ОП.