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Зеленский: Россия и ОРДЛО не передают списки для обмена пленными «всех на всех»

16 апреля 2021, 18:58

Зеленский: Россия и ОРДЛО не передают списки для обмена пленными «всех на всех»

Украина передала в ОБСЕ списки для обмена пленными «всех на всех», но российская сторона и контролируемые ней группировки на Донбассе не дают свои списки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Париже по итогам трехсторонней встречи с лидерами Франции и Германии.

Он рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель состояние выполнения соглашений, достигнутых в декабре 2019 года в Париже.

По словам Зеленского, сначала в обмене пленными было продвижение, но когда перешли к вопросу обмена «всех на всех», процесс застопорился.

«Мы передали списки ОБСЕ, я об этом сказал господину Макрону и госпоже Меркель. Списки пленных со стороны России и сепаратистов ОБСЕ они не передали», – подчеркнул президент Украины.  

Также он напомнил, что украинская сторона открыла все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, были обустроены новые КПВВ и сервисные центры.

«Сегодня та сторона [ОРДЛО] заблокировала КПВВ, она очень редко открывает, только для гуманитарных грузов, люди не передвигаются через новые КПВВ. Поведение это непонятно», – добавил Зеленский.

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