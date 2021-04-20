Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»

Подозреваемый в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда «Мариуполь-Киев» умер в больнице. Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Луговая и подтвердила «Укринформу» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



Луговая рассказала, что подозреваемый Виталий Рудзсько умер 13 апреля. При этом она продолжит отстаивать в суде свои права по этому делу: «Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров».



В свою очередь Максимец рассказала, что 10 апреля Рудзько госпитализировал из СИЗО в Киевскую городскую больницу скорой помощи в связи с ухудшением состояния здоровья.



«13 апреля он умер. По предварительным данным, в результате естественной смерти, из-за болезни. Телесных повреждений у него не обнаружено», — сказала она.



Судьбу уголовного производства в отношении умершего суд решит 19 мая.

31 июля в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына.

Анастасия Луговая. Источник: Instagram/nastyalugova

Нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).



После этого «Укрзализныця» ввела военнизированную охрану в этом и еще нескольких поездах.