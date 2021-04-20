Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»

20 апреля 2021, 16:53

Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»

Подозреваемый в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда «Мариуполь-Киев» умер в больнице. Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Луговая и подтвердила «Укринформу» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Луговая рассказала, что подозреваемый Виталий Рудзсько умер 13 апреля. При этом она продолжит отстаивать в суде свои права по этому делу: «Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров».

В свою очередь Максимец рассказала, что 10 апреля Рудзько госпитализировал из СИЗО в Киевскую городскую больницу скорой помощи в связи с ухудшением состояния здоровья.

«13 апреля он умер. По предварительным данным, в результате естественной смерти, из-за болезни. Телесных повреждений у него не обнаружено», — сказала она.

Судьбу уголовного производства в отношении умершего суд решит 19 мая.

31 июля в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына.

Анастасия Луговая. Источник: Instagram/nastyalugova

Нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).

После этого «Укрзализныця» ввела военнизированную охрану в этом и еще нескольких поездах.

Еще по теме

Места
Киев Мариуполь
Прочее
Изнасилование

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
12:30
Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю
все новости
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
17:46
В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты
17:25
Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»
17:10
Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск
16:53
Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»
16:41
На Донетчине мутированный коронавирус больше поражает стариков и детей
16:19
«Меня бы арестовали и расстреляли»: Кикабидзе рассказал, почему не поехал в Донецк и Луганск
16:03
В Покровске на шахте погиб горняк. Открыто уголовное дело
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
15:37
Боевики дистанционно минируют населенные пункты на Донбассе – украинская сторона СЦКК
14:44
Группа стран-участниц ПАСЕ обвинила РФ в срыве мирных инициатив по Донбассу
14:35
Россия изменила правила въезда в страну, для жителей ОРДЛО сделали исключение
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция