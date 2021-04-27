На Донетчине усиливают карантин из-за COVID-19

Донецкая область остается в «оранжевой» карантинной зоне, но противоэпидемические меры из-за распространения коронавируса усиливают в отдельных громадах. Об этом сообщил нальник отдела планирования мероприятий гражданской защиты управления организации гражданской защиты населения и территории Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаров на брифинге во вторник.



Он отметил, что решение об усилении карантина в отдельных территориальных громадах приняли местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



«Это касается перевода на дистанционное обучение учащихся общеобразовательных учебных учреждений. Временная приостановка работы субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания. Запрет или ограничение проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и рекомендации гражданам – ограничить передвижения и пребывание в общественных местах», – перечислил Гончаров.



Также на Пасху и майские праздники жителям области рекомендуют меньше посещать храмы и парки.