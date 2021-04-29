«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи

Группировка «ДНР» заявила о 226 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, от осложнений умерли 14 заболевших ранее.



По состоянию на 29 апреля формирование признает 33 116 случаев заболевания. На лечении (стационарном и амбулаторном) находится 4 163 пациента, выписаны — 26 437 человека, летальных случаев — 2 516.



Также утверждается, что за сутки выявлено 114 случаев пневмоний, на 1 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 94. Всего на лечении 1459 пациентов с пневмониями, из них 628 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Кроме этого, по результатам проведенных 27 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 19 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1392 пациента, ранее переболевших Covid-19.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.