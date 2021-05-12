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Наев назвал текущую численность боевиков «ДНР» и «ЛНР»

12 мая 2021, 11:00

Наев назвал текущую численность боевиков «ДНР» и «ЛНР»

Текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек. Такие данные озвучил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев на форуме «Украина 30. Безопасность страны» во вторник.

Он напомнил, что на неподконтрольной Украине части Донбасса базируются Первый армейский корпус (группировка «ДНР») и Второй армейский корпус (группировка «ЛНР»). «Они оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии и интегрированы в единую систему управления войсками Южного военного округа Вооруженных сил РФ», — объяснил Наев.

Кроме того, по словам командующего, для усиления двух корпусов на Донбассе, на военных полигонах в Ростовской области России находятся соединения и военные части 8-й армии Южного военного округа.

Наев подчеркнул, что российское военного командование регулярно проверят боеготовность группировок «ДНР» и «ЛНР».

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