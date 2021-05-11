Зеленский сомневается, что Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия не решится на полномасштабное вторжение в Украину в сентябре.



«Россия не может на это пойти. Потому что, я считаю, это может быть новая мировайная война», — сказал Зеленский в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны», отвечая на соответсвующий вопрос журналистки.



Глава государства также заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах к настоящему времени остановилась, однако вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину была.



«На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась», — сказал Зеленский.



Вместе с тем президент повторил свой тезис о том, что у границ Украины и на неподконтрольных территориях сконцентрировано значительное количество российских военных и техники.