На Луганщине драка школьников закончилась поножовщиной

В городе Новодружеск Луганской области на спортивной площадке школы подрались подростки, и один из них ударил другого ножом. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.



О случившемся в полицию сообщила классный руководитель 7-го класса.



Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший схватил кухонный нож и дважды ударил обидчика. Как сообщается, нож он принес, чтобы вырезать рогатки.



Пострадавший подросток находится в больнице, угрозы его жизни нет.



По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).