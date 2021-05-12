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На Луганщине драка школьников закончилась поножовщиной

12 мая 2021, 19:24

На Луганщине драка школьников закончилась поножовщиной

В городе Новодружеск Луганской области на спортивной площадке школы подрались подростки, и один из них ударил другого ножом. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

О случившемся в полицию сообщила классный руководитель 7-го класса.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший схватил кухонный нож и дважды ударил обидчика. Как сообщается, нож он принес, чтобы вырезать рогатки.

Пострадавший подросток находится в больнице, угрозы его жизни нет.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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