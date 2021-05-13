В Кремле отреагировали на заявления ЕС о планах поглощения Россией части Донбасса

Москва не пытается присоединить Донбасс, таких планов у России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».



Он прокомментировал заявления Евросоюза о намерениях России постепеноо поглотить часть восточной Украины.



«Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать», – сказал Песков.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на распространенный между государствами–членами ЕС документ, что в Брюсселе указывают на намерение Москвы «де-факто интегрировать» неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса с помощью выборов и выдачи паспортов местным жителям. В этой связи Евросоюз подготовил документ, где рассматриваются меры, которые должны помочь Украине противостоять российской агрессии.