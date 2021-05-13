В ЕС считают, что Россия пытается «фактически интегрировать» часть Донбасса – Bloomberg

В Европейском Союзе на рассмотрение государств-членов представили документы, в которых говорится, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные документы.



В частности, ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов жителям неподконтрольных украинской власти районов, «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Согласно сообщению, Европейская служба внешних связей подготовит отчет по этому вопросу.



В документе ЕС представлены варианты, которые блок может предпринять для повышения устойчивости Украины к российской агрессии, в том числе:



– усиление поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»;



– помощь украинской программе вакцинации от коронавируса, «особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса»;



– повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;



– усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса;



– рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.



Евросоюз подвергся критике за то, что он не пошел так далеко, как США в санкциях против России. Согласно документу, дальнейшие санкции будут зависеть от «дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».



Украина также добивалась поддержки Брюсселя в своей заявке на вступление в НАТО.



Согласно отдельной записке, пишет Bloomberg, послы Евросоюза в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одна группа в целом поддержала сроки и содержание вариантов. Другая сказала, что в предложениях не уделяется достаточного внимания реформам, которые Украина должна осуществить сама, – например, мерам по борьбе с коррупцией.