На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.



«В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.