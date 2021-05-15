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Скифское золото и картины Марии Примаченко: В Мариуполе стартовал фестиваль «Ночь музеев»

15 мая 2021, 23:36

Скифское золото и картины Марии Примаченко: В Мариуполе стартовал фестиваль «Ночь музеев»

Скифская пектораль / Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета Скифская пектораль / Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Диалог на языке искусства» Большой культурной столицы Украины – 2021. Такой статус получил Мариуполь, победив в программе Украинского культурного фонда.

Основные локации фестиваля – Мариупольский краеведческий музей, Музей народного быта, Художественный музей имени Архипа Куинджи, Центр современного искусства и культуры имени Архипа Куинджи. Кроме того, участвуют: музей истории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, музей Мариупольского морского торгового порта, истории органов внутренних дел, Азовский морской музей.

В краеведческом музее демонстрируются предметы скифского культурного наследия: оригинальные скульптуры, серебряный шлем, кубок, меч и единственная в Украине копия скифской пекторали, а также рукописный «Кобзарь» на румейском языке. Экспонаты предоставили Институт археологии НАН Украины и Национальный музей Т.Г. Шевченко.

В художественном музее Мариуполя представлены оригиналы работ Архипа Куинджи, привезенные из Харьковского и Днепропетровского художественных музеев.

В Центре современного искусства им. Архипа Куинджи экспонируются 20 произведений художницы Марии Примаченко, которая является самой яркой представительницей наивного искусства в Украине и широко известна во всем мире.

Кроме того, в рамках фестиваля сегодня прошли мастер-классы, а в музее народного быта и художественном музее открыли внутренние дворики, где играла живая музыка, гостей развлекали аниматоры, танцевали творческие коллективы города.

Все посетители фестиваля получают культурный паспорт с указанием перечня всех музеев, где будут действовать выставки. В каждом учреждении, которые посетит владелец такого паспорта, поставят оригинальные печати.

Выставки будут работать до 28 мая, вход с 12:00 до 23:00, с соблюдением карантинных ограничений.

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