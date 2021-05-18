Политик Виктор Медведчук летом 2014 года просил тогдашнего «премьер-министра» группировки «ДНР», россиянина Александра Бородая, предотвратить атаку на дом олигарха Рината Ахметова неизвестными боевиками в Донецке. Соответствующая запись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Медведчука и Бородая, обнародована в расследовании Bihus.Info.



Разговор Медведчука и Бородая датируется 17 июля 2014 года.



Медведчук: Саша, есть один вопрос. Смотри. Позвонил мне мой хороший знакомый и друг по фамилии Ринат Леонидович Ахметов. Просто — Ринат.

Бородай: Интересная фамилия, да.

М: Слышишь, там 50 человек сейчас атакуют его дом. Может, не надо этого делать?

Б: Я в курсе. Дело в том, что туда уже выехала группа военной полиции и прокуратуры разбираться, кто же его дом окружил. Пока что мы выяснили только позывные — это [неразборчиво] и Ваня «Русский». Дело в том...

М: Кто-кто? Позывные какие?

Б: «Русский».

М: «Русский» позывные, да?

Б: Ваня «Русский» его зовут.

М: Ага.

Б: Кто такой Ваня «Русский» — пока только одному Богу известно. Ну, возможно, не только ему, конечно. Чей это человек -я понятия не имею. Не «Восток», не «Оплот», не Стрелков.

М: Ну вы против этого?

Б: Да-да. Поехали разбираться, я ж говорю. Потому что это какое-то несанкционированное действие внутри города. Никем не санкционированное. Поэтому туда отправилась группа военной прокуратуры и группа военной полиции. На данный момент. Разбираться с этим процессом.

М: Хорошо, спасибо, Саша. Просто, если можешь — помоги. Я думаю, что нам это пригодиться в будущем.

Б: Я понял.

М: Спасибо, Саша.

Б: Имею схожие установки.

Журналисты Bihus.Info накануне выпустили расследование, в котором, как утверждается, звучат перехваты разговоров Медведчука с представителями Кремля и руководством группировок «ДНР»/«ЛНР» от 2014 года. В частности, в одной из разаговоров Медведчук заявил, что стал посредником по просьбе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.



Сейчас наредп от ОПЗЖ Виктор Медведчук находится под домашним арестом по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.