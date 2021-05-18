Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ

18 мая 2021, 09:56

Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ

Политик Виктор Медведчук летом 2014 года просил тогдашнего «премьер-министра» группировки «ДНР», россиянина Александра Бородая, предотвратить атаку на дом олигарха Рината Ахметова неизвестными боевиками в Донецке. Соответствующая запись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Медведчука и Бородая, обнародована в расследовании Bihus.Info.

Разговор Медведчука и Бородая датируется 17 июля 2014 года.

Медведчук: Саша, есть один вопрос. Смотри. Позвонил мне мой хороший знакомый и друг по фамилии Ринат Леонидович Ахметов. Просто — Ринат.
Бородай: Интересная фамилия, да.
М: Слышишь, там 50 человек сейчас атакуют его дом. Может, не надо этого делать?
Б: Я в курсе. Дело в том, что туда уже выехала группа военной полиции и прокуратуры разбираться, кто же его дом окружил. Пока что мы выяснили только позывные — это [неразборчиво] и Ваня «Русский». Дело в том...
М: Кто-кто? Позывные какие?
Б: «Русский».
М: «Русский» позывные, да?
Б: Ваня «Русский» его зовут.
М: Ага.
Б: Кто такой Ваня «Русский» — пока только одному Богу известно. Ну, возможно, не только ему, конечно. Чей это человек -я понятия не имею. Не «Восток», не «Оплот», не Стрелков.
М: Ну вы против этого?
Б: Да-да. Поехали разбираться, я ж говорю. Потому что это какое-то несанкционированное действие внутри города. Никем не санкционированное. Поэтому туда отправилась группа военной прокуратуры и группа военной полиции. На данный момент. Разбираться с этим процессом.
М: Хорошо, спасибо, Саша. Просто, если можешь — помоги. Я думаю, что нам это пригодиться в будущем.
Б: Я понял.
М: Спасибо, Саша.
Б: Имею схожие установки.

Читайте также:

Кремлевский куратор «ДНР» рассказал о встрече с Ахметовым в Москве летом 2014 года

Журналисты Bihus.Info накануне выпустили расследование, в котором, как утверждается, звучат перехваты разговоров  Медведчука с представителями Кремля и руководством группировок «ДНР»/«ЛНР» от 2014 года. В частности, в одной из разаговоров Медведчук заявил, что стал посредником по просьбе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Сейчас наредп от ОПЗЖ Виктор Медведчук находится под домашним арестом по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Ринат Ахметов Виктор Медведчук Александр Бородай
Места
Донецк
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:56
Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ
09:24
В ОБСЕ сообщили о ранении девочки на военной базе «ЛНР»
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая
16:35
«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы
14:39
СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами
12:27
Жители ОРДЛО теперь могут получать свидетельства о рождении онлайн
10:30
Правозащитница: Боевики уверяют пленных в том, что Украина их забыла
09:14
«ЛНР» заявила о девяти заболевших и трех умерших от COVID-19
08:48
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
все новости
10:18
Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО
09:56
Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ
09:24
В ОБСЕ сообщили о ранении девочки на военной базе «ЛНР»
08:21
Сутки на Донбассе: Девять нарушений режима тишины, ранен украинский военный
08:13
Чуть более 4 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
23:00
Беспилотник ОБСЕ поврежден во время аварийной посадки из-за глушения
22:28
В российском МИД назвали условие участия в переговорах в «нормандском формате»
21:39
Денисова: В Крыму и на Донбассе пропавшими без вести числятся 258 украинских военных
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая
20:03
Фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров
18:58
В Латвии заочно приговорили к тюрьме боевика «ЛНР»
18:00
Профильный комитет Рады не поддержал отставку Степанова
17:18
Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ
17:06
В приложении «Дія» запустили функцию электронных петиций
все новости
ВИДЕО
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция