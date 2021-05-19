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Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»

19 мая 2021, 11:26

Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»

В Донецке продолжает свою работу завод алюминиевых профилей, расположенный в прифронтовом Куйбышевском районе. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Предприятие находится в «юрисдикции» группировки «ДНР». Кроме того, по всей видимости, была изменена форма собственности.

Так, в украинских реестрах предприятие числится как частотное акционерное общество (ЧАО) «Завод алюминиевых профилей». При этом в СМИ «ДНР» юрлицо «Завод алюминиевых профилей» уже фигурирует как общество с ограниченной ответственностью (ООО).

В качестве ООО «Завод алюминиевых профилей» значился и в «распоряжении» главы «ДНР» Дениса Пушилина от 2019 года о создании организационного комитета «Донецкого инвестиционного форума».

За 2014-2016 годы на заводе произошло порядка 40 попаданий снарядов, разрушена кровля, здания и сооружения, часть оборудования, рассказала директор по экономике ООО «Завод алюминиевых профилей» Елена Власенко. Предприятие возобновило выпуск продукции в 2017 году.

В настоящее время часть объемов производства переориентирована на «внутренний рынок». Власенко сообщила, что основными потребителями на этом рынке являются производители кабельно-проводниковой продукции — предприятия Донецка, Харцызска, Макеевки, а также подконтрольная группировке «ЛНР».



На заседании у Пушилина в ноябре прошлого года Власенко рассказала, что часть продукции алюминиевого завода экспортируется в Россию и страны Евразийского экономического союза.

Примечательно, что на сайте завода до сих пор расположен слоган «Лидер на рынке Украины». 

Снимок страницы dzap.dn.ua

При этом в разделе «Контакты» cтрану нахождения предприятие решило не указывать, ограничившись лишь написанием города Донецк. Также там можно увидеть телефонные номера созданного «ДНР» мобильного оператора «Феникс», из чего можно сделать вывод, что это актуальный сайт завода.

Снимок страницы dzap.dn.ua

Предприятие было открыто еще в 1997 году. В украинских реестрах конечным бенефициаром ЧАО «Завод алюминиевых профилей» указаны Игорь Дергаль и Мусанниф Искендер-оглы Бабаев. Неизвестно, остались ли они собственниками предприятия при «ДНР».

Согласно данным YouControl, в Украине в 2018 году заводу аннулировали статус плательщика налога на добавленную стоимость из-за неподачи декларации. Кроме того, у ЧАО «Завод алюминиевых профилей» есть налоговый долг в размере 222 510 гривен.

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