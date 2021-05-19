Латвия передала гумпомощь пострадавшим жителям Донбасса

Латвия передала сертификаты на получение гуманитарной помощи жителям Донецкой области, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».



Сертификаты получили Центральная городская больница Торецка, Авдеевская городская военно-гражданская администрация и христианская миссия милосердия «Ковчег».



«Латвия всегда помогала Украине... И мы продолжим оставаться для вас хорошими друзьями, хорошими советниками, когда вам понадобится наша помощь. Вы всегда можете положиться и рассчитывать на нас», — сказала глава Сейма Латвии Инара Мурниеце во время передачи гуманитарной помощи в среду в Краматорске Донецкой области.



Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и Мурниеце в среду посещают Донецкую область с рабочей поездкой. Мурниеце находится в Украине с четырехдневным официальным визитом.