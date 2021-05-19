Студенты Донецкого медуниверситета в Кропивницком протестуют против перевода в Краматорск

Студенты-медики в Кропивницком протестуют против закрытия филиала ДНМУ / Фото: ПульS

Последние два дня в Кропивницком студенты Донецкого Национального медицинского университета (ДНМУ) устраивают акции протеста. Они просят не закрывать филиал университета и предоставить им возможность получать образование в областном центре, передает местное издание «ПульS».



В марте 2016-го года, после подписания Меморандума о сотрудничестве, в Кропивницком были размещены два факультета ДНМУ. Первый должен был готовить семейных врачей, стоматологов, педиатров, второй – обучать иностранных студентов.



В 2019-м году Донецкий вуз «прославился» на всю страну, попав в коррупционный скандал как раз с теми же иностранными студентами. Тогда, по информации СБУ, чиновники требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, которые специализировались на подборе и дальнейшем оформлении абитуриентов из других стран в украинские вузы. В итоге, из-за этой коррупционной истории сотни иностранных студентов оказались на грани отчисления. Но ситуация разрешилась, и спустя некоторое время скандал утих.



И вот 12 мая ученый совет ДНМУ принял решение о закрытии факультетов в Кропивницком из-за невозможности соответствовать лицензированным условиям. Речь, в частности, идет о недостаточном потенциале научно-педагогических работников.

Это возмутило не только студентов и преподавателей, но и руководство области. Чиновники, во время работы которых открывался филиал ДНМУ в Кропивницком, не упустили возможности напомнить, что именно они приложили максимум усилий для того, чтобы структурное подразделение медуниверситета заработало.



Однако временно исполняющий обязанности руководителя филиала Сергей Нестеров заявил, что к закрытию университета в Кропивницком шли не один год.



«И все началось еще во время "позорных схем" в 2018-м году. Тогда местная власть палец о палец не ударила, хотя у меня были с ними встречи, и им все было известно. Все эти проблемы актуализировались гораздо раньше. Сейчас ученый совет принял решение о закрытии факультетов и менять его не будет, ведь в таком случае под угрозой весь университет. На самом деле, проблема комплексная. Мы изучали все варианты, но новые требования министерства поставили точку. Перевод студентов на учебу в другие города неизбежен», – говорит Нестеров.



Преподаватель ДНМУ Виталий Игнатьев частично возлагает ответственность за ситуацию, которая сложилась, на нынешнее руководство. По его словам, «докторам наук не дали возможность "зайти" в вуз», что позволило бы решить вопрос с лицензией.



Так или иначе, глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга инициировал обращение в министерство здравоохранения. В нем, в частности, сказано, что медицинские учреждения области стали базой для прохождения студентами практики. В случае закрытия медицинского факультета №2 и международного медицинского факультета, медучреждения Кировоградской области недополучат необходимых в нынешнее время квалифицированных специалистов. К тому же, материальная база, которая создавалась на протяжении пяти лет, будет утеряна. Шульга заявил, что готов ехать в Киев, чтобы решить этот вопрос.



Помимо потери преподавателями рабочих мест, закрытие филиала ДНМУ чревато также увольнениями студентов, которые, параллельно с учебой, трудятся сейчас в медучреждениях области.



Об этом рассказал студент четвертого курса медицинского университета Юрий: «Я не смогу учиться в городе, который расположен не в центре Украины, потеряю работу, которую давно искал. Университет же потеряет большую и мощную базу. Нас намереваются закрыть только потому, что кто-то так захотел».

Противники ликвидации филиала говорят, что решение о закрытии принималось с нарушением, в частности, не тайным голосованием, а через интернет-платформу ZOOM. То есть не исключается наличие процедурных нарушений. Они настроены оспаривать закрытие филиала, а параллельно получать лицензию уже «под крылом» другого университета.



Временно исполняющий обязанности главы Кировоградской ОГА Валерий Жалдак заявил, что потенциальной базой для обучения медиков в Кропивницком готовы стать два местных университета – Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко и Центральноукраинский национальный технический университет.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Кропивницком, Мариуполе и Краматорске.



В силу ряда причин ученый совет вуза принял решение ликвидировать филиал в Кропивницком. И.о. ректора ДНМУ Майя Ермолаева заявила, что «это было сверхтяжелое решение, но его необходимо было принять. 5 лет беспорядка, который происходит в филиале, привели к полному коллапсу». По ее словам, студенты могут обучаться в Краматорске и в Мариуполе.