Дело против ректора Донецкого медуниверситета передано в суд

Обвинительный акт против ректора Донецкого национального медуниверситета Петра Кондратенко передан в суд. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и легализации имущества, полученного преступным путем.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



В сообщении не называется название вуза и имя ректора, но из фабулы дела понятно, что речь идет о Кондратенко.



По данным следствия, руководитель университета требовал и получил от представителя субъекта хозяйствования, занимающегося организацией набора на обучение иностранцев, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей общей стоимостью 2,9 миллиона гривен. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Кропивницком, Мариуполе и Краматорске.



В октябре 2018 года Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывает с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета.



Служба безопасности Украины расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.



В январе 2019 года Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ, а в университете были проведены обыски и изъяты документы. Самому ректору предъявили обвинение во взяточничестве. Также его отстранили от исполнения обязанностей.



В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт с Кондратенко был расторгнут досрочно



4 декабря суд удовлетворил иск Кондратенко к министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным.



Выборы ректора Донецкого медуниверситета состоятся 29 декабря. Кандидатом является Ермолаева.