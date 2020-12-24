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Дело против ректора Донецкого медуниверситета передано в суд

24 декабря 2020, 17:40

Дело против ректора Донецкого медуниверситета передано в суд

Обвинительный акт против ректора Донецкого национального медуниверситета Петра Кондратенко передан в суд. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. 

В сообщении не называется название вуза и имя ректора, но из фабулы дела понятно, что речь идет о Кондратенко.

По данным следствия, руководитель университета требовал и получил от представителя субъекта хозяйствования, занимающегося организацией набора на обучение иностранцев, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей общей стоимостью 2,9 миллиона гривен. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Кропивницком, Мариуполе и Краматорске.

В октябре 2018 года Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывает с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета. 

Служба безопасности Украины расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.

В январе 2019 года Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ, а в университете были проведены обыски и изъяты документы. Самому ректору предъявили обвинение во взяточничестве. Также его отстранили от исполнения обязанностей.

В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт с Кондратенко был расторгнут досрочно

4 декабря суд удовлетворил иск Кондратенко к министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным.

Выборы ректора Донецкого медуниверситета состоятся 29 декабря. Кандидатом является Ермолаева.

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