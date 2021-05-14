Донецкий медуниверситет закрывает филиал в Кропивницком, факультеты переводят в Краматорск

Донецкий национальный медицинский университет ликвидирует филиал в Кропивницком. Такое решение принял ученый совет вуза, сообщила и.о. ректора ДНМУ Майя Ермолаева.



Она опубликовала в Facebook копию решения ученого совета, введенного в действие приказом от 13 мая 2021 года.



В документе сказано, что в связи с невозможностью выполнения лицензионных условий, утвержденных Кабинетом министров Украины, филиал университета в Кропивницком прекращает деятельность после окончания 2020/21 учебного года. Обособленное структурное подразделение ликвидируется путем перевода медицинского факультета №2 и международного медицинского факультета в Краматорск.



Майя Ермолаева отмечает, что «это было сверхтяжелое решение, но его необходимо было принять. 5 лет беспорядка, который происходит в филиале, привели к полному коллапсу. И нормативному, и реальному».



По ее словам, иностранные студенты могут обучаться в Краматорске и в Мариуполе.



«С городскими советами как Краматорска, так и Мариуполя проведена колоссальная работа, которая продолжается. Есть поддержка, понимание. Сделаем все, чтобы для студентов, которые захотят продолжить обучение в ДНМУ, создать соответствующие условия», – добавила и.о. ректора университета.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Кропивницком, Мариуполе и Краматорске.



В октябре 2018 года руководитель вуза Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывал с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета.



Служба безопасности Украины расследовала мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.



В январе 2019 года Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ, а в университете были проведены обыски и изъяты документы. Самому ректору предъявили обвинение во взяточничестве. Также его отстранили от исполнения обязанностей.



В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт с Кондратенко был расторгнут досрочно, однако 4 декабря суд удовлетворил иск Кондратенко к министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным.