«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ

Группировка «ДНР» не впустила двух иностранных граждан, которые направлялись на неподконтрольную украинской власти территорию в составе гуманитарной миссии ЮНИСЕФ.



Как заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, эти люди ранее «входили в состав запрещенных в России и других странах организаций».



Она уверяет, что «указанных лиц удалось выявить благодаря усилиям сотрудников министерства государственной безопасности ДНР во взаимодействии с МГБ ЛНР».



«Один из иностранных граждан являлся ранее сотрудником организации, запрещенной на территории Российской Федерации и ряда других стран. Второй иностранный гражданин, пытавшийся проникнуть в ДНР, несколько лет работал на руководящей должности в международном благотворительном фонде, весь состав которого был выдворен за пределы ЛНР после предъявления обвинения в шпионаже», – утверждает Никонорова.



Какие именно «запрещенные организации» имеются ввиду, она не уточнила.