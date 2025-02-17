Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара БПЛА по ЧАЭС

Спасатели продолжают устранять последствия удара российского БПЛА по ЧАЭС. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают ликвидировать последствия российского удара беспилотником по Чернобыльской АЭС.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС



Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС в нормі. pic.twitter.com/g2PgQummHY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 17, 2025



По информации ГСЧС, три группы верхолазов частично вскрывают конструкции укрытия и тушат три очага тления утеплителя кровли.

Спасатели продолжают устранять последствия удара российского БПЛА по ЧАЭС. Фото: ГСЧС Украины

Для мониторинга ситуации используются беспилотники с тепловизорами, а также ведется контроль состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС не превышает допустимых значений. Ситуация находится под полным контролем.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российского удара по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.