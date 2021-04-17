ВГА как переходная мера: Мэр Славянска считает, что для города нет иного выхода из кризиса, кроме перевыборов

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что решение настаивать не перевыборах в городе далось ему нелегко, но это его «ответственное решение». Иного пути выхода из сложившегося кризиса городской власти – нет, сказал он в интервью телеканалу «Дом».



Он рассказал о противостоянии в городском совете и о том, как его работу блокируют депутаты большинства. В результате страдает громада, для которой уже 5 месяцев не принимается бюджет на текущий год.



«Я готов идти на выборы, потому что подвергаться постоянно шантажу, который есть, – это неправильно. Потому что уже буквально в скором времени жители города ощутят все это противостояние, нехватку денег, потому что не могут заходить субвенции, не работают полностью наши местные программы, уже не хватает средств на больницы для питания. И это все постоянно, как ком, обрастает новыми последствиями», – прокомментировал Вадим Лях.

По словам мэра, выход из существующего противостояния сегодня – в объявлении новых местных выборов. Военно-гражданская администрация, о создании которой попросил Лях главу области Павла Кириленко, – всего лишь временная мера.



«Для Славянска, чтобы перезагрузить власть, избрать нового мэра, новых ответственных депутатов, – я вижу только такой способ. А ВГА, о которой я говорю, – это только как временная переходная мера для того, чтобы на этот промежуток, пока не будут объявлены выборы, компенсировать вот эту анархию, которая сегодня может случиться», – сказал городской голова.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию.



В Славянске уже несколько месяцев развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорируют заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.