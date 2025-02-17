Появились кадры удара ВСУ по технике оккупантов, прорвавшейся к Новоселке. Фото: кадр из видео

Бойцы 3-го механизированного батальона опубликовали кадры поражения российской техники, которая совершила прорыв к Новоселке. Видео обнародовал аналитический проект DeepState.



Ранее сообщалось о попытке прорыва оккупантов в этом районе. Теперь появились доказательства уничтожения вражеской бронетехники.



Однако российская пехота, высаженная в селе, успела рассредоточиться по домам и до сих пор остается там. Украинские силы продолжают операцию по ее ликвидации.

Ранее сообщалось, что механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области.