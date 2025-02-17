В Кремле назвали состав делегации для встречи с представителями США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, кто возглавит российскую делегацию на встрече с представителями США в Саудовской Аравии. Фото: Интерфакс

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов сказал, что сегодня по поручению Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Пескова, встреча «будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Как передает ТАСС, Песков назвал «положительным фактом разговоры среди европейцев о необходимости остановки конфликта в Украине».

Он также заявил, что западные бренды «смогут вернуться в РФ на конкурентной основе, это было бы в интересах российских потребителей».

По сообщению ТАСС, Песков считает преждевременным обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине. Он также заявил, что никаких предметных переговоров по размещению миротворцев на Украине пока никто не вел.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио сегодня утром прибыл в столицу Саудовской Аравии для переговоров с представителями РФ.