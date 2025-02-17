Зеленский отправится в Саудовскую Аравию, но не планирует встречаться с российскими официальными лицами — Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс

Владимир Зеленский в рамках своего визита в Саудовскую Аравию не планирует встречаться с представителями России. Об этом 17 февраля сообщает британское издание Sky News.

Согласно имеющейся информации, глава украинского государства намерен отправиться в Саудовскую Аравию на этой неделе.

Как сообщил изданию информированный источник, президент Зеленский может прибыть в Саудовскую Аравию уже вечером 18 февраля, но точно не планирует проводить встречи с российскими официальными лицами.

В Sky News отмечают, что визит президента Зеленского приходится как раз на то время, когда американские дипломаты и представители РФ готовятся провести переговоры 18 февраля в Эр-Рияде — в столице Саудовской Аравии.

Ожидается, что в них примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время, по словам Зеленского, которого цитирует Интерфакс-Украина, его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится завтра «не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России».

Глава государства, добавил, что спросит о переговорах у наследственного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов сказал, что сегодня по поручению Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Пескова, встреча «будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».