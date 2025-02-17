ВСУ точным ударом уничтожили укрытие оккупантов. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные. Видео момента попадания опубликовал украинский журналист Денис Казанский.



В результате атаки укрытие оккупантов было полностью разрушено.

ВСУ точным ударом уничтожили укрытие оккупантов. Фото: кадр из видео

«Прямое попадание в дом, где сидели пацаны. Неизвестно, что с ними, спуститься невозможно, там огромный жар», — комментирует российский военный на видео.

Напомним, ВСУ точным ударом САУ уничтожили российскую БМП на Лиманском направлении.