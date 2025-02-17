Силы обороны Украины нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные. Видео момента попадания опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
В результате атаки укрытие оккупантов было полностью разрушено.
ВСУ точным ударом уничтожили укрытие оккупантов. Фото: кадр из видео
«Прямое попадание в дом, где сидели пацаны. Неизвестно, что с ними, спуститься невозможно, там огромный жар», — комментирует российский военный на видео.
Напомним, ВСУ точным ударом САУ уничтожили российскую БМП на Лиманском направлении.
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