ВСУ предупредили о ракетной угрозе для семи областей Украины

Разведывательный беспилотник был зафиксирован вдоль побережья Одесской области в акватории Черного моря. О потенциальной ракетной атаке предупредил телеграм-канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



Воздушные силы Украины также сообщили о повышенной активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.



«Есть угроза применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям!», — заявили в ВС ВСУ.



Позже поступило предупреждение о возможном ракетном обстреле семи областей: Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской.