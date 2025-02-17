Европа рассматривает возобновление масштабных закупок российского газа — The Economist

Европейские чиновники допускают возобновление масштабных поставок газа из России в ЕС после завершения войны в Украине. Фото: Euronews

Европейские чиновники рассматривают возможность возвращения к закупке российского газа. Однако Еврокомиссия уверяет, что к 2027 году планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов, пишет британское издание The Economist.

Отмечается, что сейчас импорт газа из России сократился до 10%, хотя еще в 2021 году он составлял 45%, передает The Economist.

«В Европе снова заговорили о высоких ценах на газ. Снижение тарифов на электроэнергию могло бы помочь промышленности и домохозяйствам», — говорится в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что прекращение войны и удешевление газа могут способствовать росту европейской экономики. Некоторые считают, что возвращение к поставкам российского газа могло бы мотивировать Кремль заключить мирное соглашение.

Издание отмечает, что ЕС ежегодно потребляет около 320 миллиардов кубометров газа, а его хранилища вмещают лишь 115 миллиардов кубов – примерно треть от этой потребности. Перед зимой запасы были почти полными, но из-за морозов и проблем с поставками они быстро уменьшаются.

Сейчас хранилища ЕС заполнены лишь на 48%, тогда как в прошлом году этот показатель был 66%. Высокие цены на газ заставляют промышленные предприятия сокращать производство.